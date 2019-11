Cindy Acker meint außerdem: "Die Hürden, so ein permanentes Parkverbot für so eine Zeit zu bekommen, sind sehr hoch." Man versuche, dem Herr zu werden. Dafür will das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft eine sogenannte "Bedarfsreinigung mit Schilderstellung", auch "Freilenkung" genannt, einrichten, erklärt Cindy Acker: "Also die geparkten Fahrzeuge werden abgeschleppt. Das ist aber nur in einem geringen Umfang möglich, weil auch wir für jedes Schild, das wir stellen, eine Genehmigung brauchen."