Straßensanierung Warum sind Landesstraßen oft Flickenteppiche?

Hauptinhalt

Wer oft auf Landstraßen fährt, kennt sie, die Flickenteppiche: Ordentliche Fahrbahnen über Land wechseln sich ab mit Schlaglochpisten durch Ortschaften, gelegentlich das Ganze auch umgekehrt. MDR-AKTUELL-Hörer Reinhard Ebeling wohnt in Kösseln, einem Ortsteil der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis. Im letzten Jahr wurde dort die L144 instandgesetzt – aber nur bis ans Ortseingangsschild. Herr Ebeling will wissen, 1.) warum das so ist und 2.) wer dafür verantwortlich ist.

von Frank Ludwig, MDR AKTUELL