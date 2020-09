Bildrechte: dpa

Neben Leipzig, Halle und Jena sind auch Dresden, Zwickau, Chemnitz und Plauen in Sachsen, der Burgenlandkreis, Dessau und Magdeburg in Sachsen-Anhalt, sowie Erfurt und Gera in Thüringen betroffen.



In den sozialen Netzwerken erntet Verdi für den Warnstreik viel Kritik und Unmut. Pjanow hat dafür Verständnis. Aber: "Wir haben in diesem Maße schon sehr frühzeitig über den Streik informiert. Also schon am Freitag gab es die erste Pressemitteilung. Und was mir wichtig ist, ist, dass sich der Streik natürlich nicht gegen die Fahrgäste richtet. Auch wenn die natürlich die Leidtragenden sind. Aber hier ist der Arbeitgeber in der Pflicht."