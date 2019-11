Aber warum sind gerade die Leipziger in so viele Rechtskonflikte verwickelt? Generali-Sprecher Stefan Göbel sagt, dass in den Großstädten steigende Mieten und Wohnungsnot eine Rolle gespielt hätten. Außerdem nennt er noch einen weiteren Grund: "Insgesamt zeigt sich die Tendenz in ganz Deutschland, dass in den städtischen Regionen mehr gestritten wird als in den ländlichen." Denn wo mehr Menschen auf engem Raum zusammenleben, entstünden auch häufiger und schneller Konflikte.