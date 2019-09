27 Prozent für die AfD

Bei der Bundestagswahl 2017 haben im zugehörigen Wahlkreis Gera – Greiz – Altenburger Land fast 27 Prozent die AfD gewählt. Die Soziologin spricht von einer zunehmenden "demografischen Homogenität" im ländlichen Raum. Also eine Bevölkerung, die im schlimmsten Fall stark altert und mit einem Wegzug der Jüngeren zu kämpfen hat. Auch der Wegzug von Frauen führt laut Katja Salomo dazu, dass diese Entwicklung erst einmal nicht aufgehalten werden kann.

Denn ohne Frauen, keine Kinder: "Und das ist auch schon wieder im Wandel, aber die Frauen in dieser Zeit haben einfach bessere Chancen auf dem westdeutschen Arbeitsmarkt und schlechtere auf dem ostdeutschen, weil der ostdeutsche Arbeitsmarkt weniger dienstleistungsserviceorientiert ist als der westdeutsche. Und Frauen, wie wir wissen, traditionell, diese Jobs eher ergreifen," erklärt Salomo.

Eindrücke aus Schmölln

Viele Menschen zieht es auch wieder zurück nach Schmölln. Bildrechte: MDR/Birgit Raddatz Auf dem herausgeputzten Marktplatz von Schmölln warten an diesem Nachmittag ein paar vereinzelte, meist ältere Damen auf den Bus. Vor dem Supermarkt steht die 18-Jährige Johanna und raucht. Die Auszubildende kommt eigentlich aus Gößnitz, hat sich aber bewusst für Schmölln entschieden: "Ich war auch schon in Chemnitz in einer Großstadt arbeiten, aber das war mir zu hektisch, da bin ich lieber in meinen ländlichen Gebieten, das find ich ruhiger." Trotzdem sei hier auf dem Marktplatz immer was los, auch wegen des Supermarkts, der lange abends geöffnet ist. Dann muss Johanna zur Arbeit. Aus dem gerade eintreffenden Bus steigt Marika mit ihrer Enkeltochter.

Sie wohnt in der Neubausiedlung, dort gibt es keinen Supermarkt mehr. Sie muss zum Einkaufen in die Stadt. Ihre Tochter hat in Schmölln keine Arbeit bekommen, wohnt deshalb in Gera. "Ich bin jetzt zurzeit in der Innova unten und da sind so viele jüngere Arbeitslose, die kriegen auch nichts." Die Innova ist eine Bildungseinrichtung, die arbeitslosen Menschen wieder auf die Füße helfen möchte.

Vor allem Frauen ziehen weg

Über 1700 Frauen sind im vergangenen Jahr aus dem Altenburger Land in ein anderes Bundesland oder ins Ausland gezogen. Auch der Sportvereinsvorsitzende und CDU-Mitglied Wolfgang Götze kennt das. Seine Tochter arbeitete eine Zeit lang als Physiotherapeutin in Dortmund, unter anderem auch für die Handballmannschaft des BVB:

"Und da zog unsere Tochter in den Westen, so einfach ist das. Und da hat unsere Tochter mehr verdient, als ich jemals als Trainer verdient hätte." Seit drei Jahren lebt seine Tochter mit ihren zwei Kindern wieder in Schmölln. Wolfgang Götze freut das, trotzdem sieht er ein, dass sich seine Heimat mit dem Wegzug verändert – und eben auch mit dem Zuzug anderer Menschen.

"Es gibt einen Spruch, wenn Sie nach Schmölln reinfahren: "Willkommen in der Knopfstadt Schmölln". Und da hat es Leute gegeben, die haben das überschrieben mit: "Willkommen in der Dönerstadt Schmölln". Und das soll aussagen, dass wir hier mehr Döner und solche gastronomischen Einrichtungen haben, die nicht schlecht sind, aber die hier in der Region unbekannt waren."

Schmölln fremdenfeindlich?

Mehmet Ali Baki lebt seit über zehn Jahren in Schmölln. Vor zwei Jahren hat er eine größere Filiale aufgemacht. Seitdem bietet er nicht nur Döner, sondern auch Pizza an. In Städten wie Leipzig würde er kein Geschäft aufmachen – zu viel Konkurrenz, sagt er. Als fremdenfeindlich nehme er die Menschen in Schmölln nicht wahr:

Baki hat in Schmölln nur gute Erfahrungen gemacht. Bildrechte: MDR/Birgit Raddatz Bis jetzt hab ich keine Probleme gehabt – auch keine kleinen. Die sind alle nett. Es ist eine schöne Stadt. Und die haben mich schön aufgenommen. Mehmet Ali Baki