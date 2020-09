Ifo-Studie Anti-Stau-Gebühr gegen verstopfte Innenstädte?

Eine Gebühr auf den Innenstadtverkehr, ähnlich der City Maut in Städten wie London oder Mailand, kann den Verkehrsfluss in Großstädten positiv beeinflussen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo), die am Montag veröffentlicht wurde.

Auch in deutschen Großstädten verlieren Millionen Pendler durch Staus im Berufsverkehr zusammengerechnet mehrere Tage pro Jahr. Am härtesten trifft es einer Analyse des Verkehrsdatenanbieters Inrix zufolge Arbeitnehmer in München: Sie verloren 2019 durchschnittlich 87 Stunden Lebenszeit in Staus.

Parkplatzsuche mindert die Durchschnittsgeschwindigkeit

Staus verursachen erhebliche Kosten – nicht nur für die, die selbst im Stau stehen, so die Studienmacher. Müssen bei Transportwegen Umwege in Kauf genommen oder Pufferzeiten eingebaut werden, könne das etwa für den Wirtschaftsverkehr teuer werden. Auch der Einzelhandel in den Innenstädten fürchte einen weiteren Umsatzrückgang, da die Fahrt in die Innenstädte bei stetig wachsendem Verkehrsaufkommen dem Kunden oft zu stressig werde. Zudem stiegen die Belastung durch Treibhausgase und Feinstaub.