Gewalt gegen Kinder ist auch in Mitteldeutschland ein Problem. Für das Jahr 2019 leiteten die Jugendämter in Sachsen-Anhalt so viele Verfahren wegen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ein wie noch nie. Auch beim vermeintlich harmlosen "Klaps auf den Po" ist die Befürwortung der Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen höher als im Bundesdurchschnitt.