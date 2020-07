In Deutschland fällt nur noch halb so viel Restmüll an wie vor 35 Jahren. Laut einer Studie des Umweltbundesamtes produzierte im Jahr 2018 jeder Einwohner durchschnittlich 128 Kilogramm Restmüll.

Restmüll landet auf Müllkippen und in Müllverbrennungsanlagen. Bildrechte: imago/Udo Kröner

Die letzte Müll-Erhebung von 1985 für die alten Bundesländer ergab 239 Kilogramm Restmüll pro Einwohner. Dabei zeigte sich binnen drei Jahrzehnten eine deutlich bessere Recycling-Quote beim Altpapier, Altglas, Metallen und Kunststoffen. Inzwischen werden dies Wertstoffen auch in getrennten Müllbehältern gesammelt.



Die am Dienstag in Berlin vorgestellte Studie ist die erste bundesweite Analyse des Restmülls seit 1985 in der Bundesrepublik Deutschland. Demnach hat sich die Menge pro Kopf und Jahr seither auf 128 Kilo fast halbiert.