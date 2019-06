Autofahrer stehen in Deutschlands Städten einer Studie zufolge immer länger im Stau. Die meiste Zeit verloren im vergangenen Jahr Autofahrer in Hamburg, Berlin und Nürnberg, wie der Autoclub "Mobil in Deutschland" nach Auswertung von Daten des Navigationsgeräteherstellers TomTom mitteilte.

In Hamburg steht ein Pendler, der täglich etwa ein Stunde unterwegs ist, demnach pro Jahr 113 Stunden im Stau. In Berlin sind es im Schnitt 103 Stunden. Dahinter folgen Nürnberg, Bremen, Stuttgart und München. Neben Berlin ist Dresden auf Rang neun die zweite Großstadt im Osten mit einem Stauproblem.

Deutschland "verstaut"

Insgesamt hat sich nach Auffassung des Automobilclubs die Lage in den meisten Städten weiter verschlechtert. Ein Grund dafür sei, dass die Menschen mehr Autos kauften und mobiler seien. Die Politik müsse dringend in die Infrastruktur investieren - denn Verkehrsfluss trage auch zum Klimaschutz bei.



Weltweit sind die schlimmsten "Stau-Städte" Mumbai in Indien und die kolumbianische Hauptstadt Bogota, wo die Wartezeiten im Stau noch einmal doppelt so hoch sind wie in Hamburg.

Dresden verschlechtert sich auf Rang 9