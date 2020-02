Wegen des schweren Sturms "Dennis" sind an diesem Wochenende in Großbritannien Hunderte Flüge gecancelt worden. Betroffen sind Zehntausende Passagiere. Am Boden bleiben unter anderem Maschinen der Airlines Easyjet und British Airways. Außerdem rechnen die Behörden damit, dass es auch zu Störungen im Bahnverkehr, auf den Straßen und bei der Stromversorgung kommen wird.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte Sturm "Ciara", der in Deutschland "Sabine" hieß, erhebliche Schäden angerichtet. "Dennis" könnte Experten zufolge aber noch heftiger ausfallen. Meteorologen rechnen damit, dass es in einigen Regionen an einem Tag oder an zwei Tagen so viel regnen wird wie sonst in einem ganzen Monat. Vielerorts sind die Böden noch vom letzten Unwetter aufgeweicht.

Soldaten unterstützen Einwohner beim Sichern der Gebäude

Viele Einwohner sind noch vom letzten Unwetter erschöpft. Sie bekommen Hilfe von Soldaten. Bildrechte: dpa "Dennis" wird den Voraussagen nach im Laufe des Wochenendes an Fahrt aufnehmen und bis Sonntagabend wüten. Betroffen sind vor allem der Norden und Südwesten Englands sowie Wales. Soldaten halfen den Einwohnern im nordenglischen Calderdale, ihre Häuser zu sichern. Die Briten wurden dazu aufgerufen, Gegenstände im Garten zu sichern. Am vergangenen Wochenende waren viele Gegenstände auf Bahngleisen gelandet.

Mitteldeutschland kommt nach Aussage von MDR-Meteorologe Thomas Globig diesmal glimpflich davon. Es werde zwar windig. Die Ausmaße wie in Großbritannien würden aber nicht einmal ansatzweise erreicht. Außerdem trieben riesige Sturmwirbel auf dem Nordatlantik milde Luft aus dem Bereich der kanarischen Inseln, Marokko und Südspanien nach Mitteldeutschland. Somit könne man am Sonntag mit Temperaturen über 15 Grad rechnen.

Solche Temperaturen sind im Februar laut Globig zwar ungewöhnlich, "kommen aber immer mal wieder vor". So seien im Februar 2008 in Dresden 20,8 Grad gemessen worden, 1990 in Jena 20,7 Grad und 1990 in Weißenfels 20,0 Grad.