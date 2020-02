In der zweiten Nachthälfte zu Dienstag kann es in Mitteldeutschland auch im Flachland noch einmal orkanartige Böen geben. MDR-Meteorologin Michaela Koschack sagte, auch im weiteren Tagesverlauf werde es noch vereinzelte Böen von bis zu 100 km/h geben, diese würden aber zunehmend weniger.

Sogar Schnee ist Koschak zufolge bis ins Flachland möglich. Hier könne es also auch glatt werden. Im Bergland schneit es sogar richtig. Im Thüringer Wald und im Erzgebirge seien bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich, erklärte die Meteorologin. Lange halte das kalte Wetter aber nicht an. Bereits am Wochenende erwartet Koschak wieder bis zu 14°C – das Wetter bleibe aber wechselhaft.