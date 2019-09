Besucher auf dem Brocken mussten am Sonntag gegen Sturmböen ankämpfen.

Besucher auf dem Brocken mussten am Sonntag gegen Sturmböen ankämpfen. Bildrechte: MDR/Matthias Strauß

Tief Mortimer Warnung vor erstem Herbststurm

Über Niedersachsen sind am Sonntag heftige Sturmböen hinweggezogen, Augenzeugen berichteten sogar von einem Tornado. Auf dem Brocken und dem Fichtelberg gab es einen Vorgeschmack, was am Montag anderen Regionen Mitteldeutschlands drohen könnte.