Am Dienstag waren noch einige Tief-Ausläufer über Mitteldeutschland zu spüren. Nach Angaben von MDR-Meteorologin Michaela Koschak gab es am Dienstag am Brocken Windgeschwindigkeiten von 145 km/h in den Spitzen, auch auf dem Fichtelberg und Hochwald volle Orkanstärke mit 122 und 128 km/h. In tieferen Lagen habe es in Schauernähe orkanartige Windböen über 100 km/h gegeben. So bleibe es im Laufe Tages windig mit vereinzelten Sturmböen. Ab Donnerstag werde es ruhiger.