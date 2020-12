Tagestouristen bei starkem Sturm auf dem verschneiten Brocken-Gipfel. Bildrechte: dpa

Mit Sturm- und Windböen sowie vereinzelt Orkanartigen bzw. Orkanböen zieht bis in die Nacht zu Montag Sturmtief "Hermine" über Deutschland. In Mitteldeutschland wurde für die Höhenlagen des Harzes oberhalb von 1.000 Metern von Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 6 Uhr, eine Warnung vor Orkanböen herausgegeben. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind dabei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde möglich. Für das Gebiet um den Fichtelberg warnt der DWD bis zum Sonntagabend, 22 Uhr, vor schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern über 1.000 Metern.

Überall Warnung vor Sturm- und Windböen

Eine Warnung vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 75 Kilometern pro Stunde in exponierten Lagen gilt bis zum Abend für die Nordhälfte Sachsen-Anhalts und den Südosten Sachsens, den gesamten Harzraum in Sachsen-Anhalt und Thüringen, den Nordwesten Thüringens sowie, die Rhön und den Thüringer Wald. Für die übrigen Gebiete Mitteldeutschlands gilt bis zum späten Abend eine Warnung vor Windböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde.

Nordsee-Fähren fallen aus

Surfer während Sturm "Hermine" auf der aufgewühlten Nordsee bei St. Peter Ording. Bildrechte: dpa Erste spürbare Auswirkungen hatte Sturmtief "Hermine" am Vormittag bereits an der nordwestdeutschen Nordseeküste. So wurden die zwischen Cuxhaven und Helgoland geplanten Fährfahrten nach Angaben der zuständigen Reederei für den gesamten Sonntag gestrichen. Bei Fahrten mit dem Autozug von Niebüll nach Westerland auf Sylt wurden nach Angaben der Deutschen Bahn wegen des Sturms bestimmte Fahrzeugtypen wie Camping-Fahrzeuge oder Autos mit Anhängern nicht transportiert.

Schneeregen und Schnee folgen

Im Laufe der Nacht zum Montag flauen die Windgeschwindigkeiten fast im gesamten Bundesgebiet spürbar ab. Am Montag halten sich den DWD-Angaben zufolge bundesweit dicke Wolken, die für Schneeregen, Schneeschauer, aber auch für Regen sorgen können. Auch in den kommenden Tagen können bis in die Täler und Niederungen immer wieder Schneeflocken fallen. Der Schnee bleibt unterhalb von 400 Metern aber kaum liegen. Die Temperaturen steigen demnach im Osten und Südosten auf Werte zwischen 0 Grad und 4 Grad. In manchen Gegenden könnte sich Dauerfrost halten.

Überflutungen und Stromausfälle in England und Frankreich