Neue Sturmböen Sturm sorgt weiter für Probleme im Zugverkehr

Bahnreisende müssen vor allem in Sachsen und Bayern weiter mit wetterbedingten Einschränkungen rechnen. Betroffen sind unter anderem die Vogtlandbahn und der Trilex in Ostsachsen. Meteorologen erwarten in Sachsen am Dienstag und Mittwoch weiter stürmisches Wetter.