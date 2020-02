Wegen Sturmtief "Yulia" wurden bundesweit am Sonntag mehrere Karnevalsumzüge abgesagt, so unter anderem in den Hochburgen Köln und Düsseldorf. Auch in Sachsen und Thüringen gab es zahlreiche Absagen. So wurde etwa der traditionelle Straßenumzug in Heiligenstadt im Eichsfeld gestrichen. Auch in Ilmenau und Diedorf im Unstrut-Hainich-Kreis wurden die Paraden abgesagt. Das gleiche galt für den kleinen Kinderumzug im ostthüringischen Gera.