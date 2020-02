In Leipzig drohte am Sonntagabend ein großes Baugerüst in der Prager Straße durch den Wind umzustürzen. Die Feuerwehr sperrte die Straße, die Konstruktion wurde gesichert. In Hirschfeld riss der Wind am Abend eine Kleintransport mit Anhänger um, es blieb bei geringem Sachschaden.

Auch in Thüringen gab am Montag die Landeseinsatzzentrale Entwarnung. Es seien keine größeren Schäden gemeldet worden. Vornehmlich im Südthüringer Raum seien zahlreiche Bäume umgestürzt, lokal gab es heftige Regengüsse. In Weberstedt im Unstrut-Hainich-Kreis trat ein Bach über die Ufer und spülte ein Auto an eine Hauswand.

Neues Tief im Anmarsch

Sturmtief "Yulia" zog laut Wetterdienst am Sonntagabend Richtung Polen ab. MDR-Meteorologe Thomas Globig bilanzierte teils kräftige Regengüsse in weiten Teilen Mitteldeutschlands, vielerorts auch schwere Sturmböen. Auf den Berggipfeln seien Böen in Orkangeschwindigkeit gemessen worden.