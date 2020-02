Noch fegt das Sturmtief "Xanthippe" durch die Straßen, da braut sich auf dem Nordatlantik schon das Tief "Yulia" zusammen. Es ist ein Tief, das Meteorologen als "Schnellläufer" bezeichnen, da die Auswirkungen meist kurz und heftig sind. Neben teils kräftigen Regengüssen muss in großen Teilen von Thüringen und Sachsen sowie in den südlichen Regionen Sachsen-Anhalts mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Erwartet werden örtlich mehr als 100 Kilometer pro Stunde.

Kurz, aber heftig. Das sind die Fiesesten. Thomas Globig MDR-Meteorologe

Mit dem Höhepunkt des Sturms wird am Sonntag zwischen Nachmittag und Abend gerechnet. In der Nacht zum Montag zieht "Yulia" so rasch ab, wie sie gekommen ist. Da die Böden nach den letzten Regenfällen noch gesättigt sind, besteht nach Angaben des MDR-Wetterexperten Thomas Globig die Gefahr von umstürzenden Bäumen.

Auswirkungen auf Faschings- und Karnevalumzüge

Aufgrund der Wettervorhersagen fällt der für Sonntag geplante Faschingsumzug durch Strehla im Landkreis Meißen aus. Ein Sprecher des Strehlaer Carnevals Clubs sagte, es sei schlichtweg zu gefährlich, wenn während des Umzugs ein Wagen umkippe.

Auch in Köln reagierten die Verantwortlichen und verkürzten die Schull- un Veedelszöch (Schul- und Viertelszüge), die außerdem früher beginnen müssen. Zudem gab es die Anweisung, Aufbauten auf Fahrzeugen wieder abzubauen. Die Umzüge durch die Innenstadt ziehen in jedem Jahr Hunderttausende Schaulustige an.

Gefahr durch schwere Sturmböen im Landkreis Harz

Für den Landkreis Harz wurde am Samstagnachmittag eine Gefahreninformation herausgegeben. Demnach kann es durch schwere Sturmböen zu herabfallenden Ästen und umkippenden Bäumen kommen. Das Lagezentrum der Landesregierung bittet um äußerste Vorsicht und empfiehlt, die Wälder nicht zu betreten.

Millionenschäden durch "Sabine"