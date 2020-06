Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Ausschreitungen in Stuttgart als ein "Alarmsignal für den Rechtsstaat" bezeichnet. Er erwarte, dass die Justiz gegen die beteiligten Täter eine "harte Strafe" ausspreche, sagte Seehofer am Montag in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Nach den Ereignissen dürfe es nun "nicht bei Entrüstung bleiben". Er beobachte seit einiger Zeit, dass Gewalt und Beleidigungen gegen Polizei und Rettungskräfte stetig zunähmen, sagte Seehofer.

Kretschmann spricht von "Gewaltorgie"

Seehofer hatte mit Politikvertretern aus Baden-Württemberg die Stuttgarter Innenstadt besucht, in der es in der Nacht zum Sonntag zu den Krawallen gekommen war. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach von einer "Gewaltorgie". Auch er kündigte eine harte Antwort auf die Ausschreitungen an. Sein Innenminister Thomas Strobl sagte wörtlich, der "Mob", der am Wochenende in Stuttgart unterwegs gewesen sei, werde "eine klare Antwort bekommen".

Polizei-Gewerkschaft fordert "Rückendeckung"

Auch Bundesregierung und Bundespräsident verurteilten die Ereignisse scharf. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte, "Gewalt, Vandalismus, schiere Brutalität" müssten mit aller Härte des Rechtsstaats verfolgt werden. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, solche Angriffe seien durch nichts zu rechtfertigen. Die Gewerkschaft der Polizei forderte angesichts des Vorfalls Rückendeckung. Man müsse feststellen, dass man sich in einem "gesellschaftlichen Reizklima" befinde, sagte der stellvertretende Vorsitzende Jörg Radek dem Sender RTL. Die Gewerkschaft fordert ein Alkohol-Verbot auf öffentlichen Plätzen und eine Sperrstunde. Vor allem jüngere Menschen hätten Hemmungen verloren, weil die Polizei zum Feindbild gemacht worden sei.

Die Aufnahme entstand nach den Krawallen, bei den Läden wahllos zerstört und teils geplündert wurden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

19 Polizisten verletzt, 24 Festnahmen

Der Stuttgarter Polizeivizepräsident Thomas Berger bezifferte den Sachschaden auf einen sechs- bis siebenstelligen Betrag. Mehrere hundert junge Männer hatten in der Nacht zum Sonntag in Kleingruppen in Stuttgarts Innenstadt randaliert, 40 Läden beschädigt und teils geplündert. Bei den Ausschreitungen wurden nach Polizeiangaben 19 Beamte verletzt und zwölf Polizeiwagen beschädigt. Die Polizei nahm am Sonntag 24 Personen vorläufig fest, sieben Verdächtige sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Bild von den Zerstörungen. Bildrechte: dpa

Zündfunke war Drogenkontrolle