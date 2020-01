Nach dem Tod von sechs jungen deutschen Skiurlaubern in Südtirol ermitteln die Behörden zu den Umständen des Unfalls und zur Geschwindigkeit des betrunkenen Fahrers. Der 27-Jährige war in der Nacht zum Sonntag in Luttach mit seinem Sportwagen in eine Touristengruppe gerast. Die Opfer im Alter um die 20 Jahre starben nach Polizeiangaben noch am Unfallort. Elf Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Einer von ihnen kämpfte im Krankenhaus in Innsbruck in Österreich ums Überleben.