Taubenzucht Supertaube 96W - Von Paris nach Zeitz in acht Stunden

Im Schnitt fliegen die Tauben von Erhard Lange etwa 80 km/h.

Doch der Züchter hat auch noch eine richtige Supertaube: 96W ist ihr Name. Die Strecke von Paris nach Mahlen legte sie in sage und schreibe acht Stunden und drei Minuten zurück. Das macht im Durchschnitt etwa 90 km/h in der Stunde für die 724 Kilometer.

Damit landete sie in der Spitzengruppe von allen mit ihr gestarteten knapp 2.000 Tauben, die die 44 Taubenzüchter aus Mitteldeutschland in Paris starten ließen.