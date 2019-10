Der Berliner Unfall löste eine Debatte über SUV-Fahrzeuge im Stadtverkehr aus. Bildrechte: dpa

Der SUV-Fahrer hatte am 6. September in der Berliner Innenstadt auf der Invalidenstraße/Ecke Ackerstraße an einer roten Ampel eine haltende Fahrzeugkolonne in hohem Tempo auf der Gegenfahrbahn überholt. Er raste über die Kreuzung und krachte an der gegenüberliegenden Ampel ungebremst in eine wartende Fußgängergruppe. Dabei wurden vier Menschen getötet, unter ihnen ein dreijähriger Junge.