Ungeachtet der seit Wochen wütenden Buschbrände will Australiens Millionen-Metropole Sydney den Jahreswechsel auch in diesem Jahr mit dem traditionellen Riesen-Feuerwerk feiern. Die Stadtverwaltung der Hauptstadt des Bundesstaates New South Wales setzte sich über eine Petition mit 260.000 Unterschriften hinweg.

"Schwerer Schaden" für Wirtschaft

Sydney hält auch in diesem Jahr an seinem Mega-Feuerwerk fest (Archivbild). Bildrechte: imago/Xinhua Ein Verwaltungssprecher begründete die Entscheidung am Wochenende unter anderem mit wirtschaftlichen Gründen. Zehntausende Besucher hätten bereits Flüge und Hotels gebucht. Außerdem hätten die Vorbereitungen für das Feuerwerk bereits vor 15 Monaten begonnen. Das meiste Geld sei längst ausgegeben. Ein Verzicht auf das Ereignis würde der Wirtschaft "schweren Schaden" zufügen.



Die Kosten für das Riesen-Feuerwerk in Sydney belaufen sich in diesem Jahr auf umgerechnet rund vier Millionen Euro. Mehrere hundert Millionen Menschen verfolgen das Ereignis jedes Jahr live am Bildschirm.

"Genug Rauch in der Luft"

Rauch über Sydney. Bildrechte: imago images / AAP Die Unterzeichner der Petition argumentierten, es liege bereits "genug Rauch in der Luft". Zudem könne das Feuerwerk "einige Menschen traumatisieren". Das ablaufende Jahr sei für Australien hinsichtlich der Buschbrände "katastrophal" verlaufen. Deswegen sollten alle Staaten solche Feuerwerke in Zukunft ablehnen, forderten die Kritiker des Spektakels.

Fläche so groß wie Belgien verbrannt

Seit dem ungewöhnlich frühen Beginn der Brandsaison im September vernichteten die Buschbrände in Australien bereits eine Fläche von der Größe Belgiens. Mindestens zehn Menschen kamen dabei ums Leben, hunderte Häuser und Gebäude wurden zerstört. Hinzu kommen rund 2.000 Koalas und andere Tiere, die in den Feuern verbrannten.

Entschädigung für Brandhelfer