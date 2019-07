Die Zahl der bestätigten Syphilis-Fälle in Europa hat sich in den vergangenen Jahren stark erhöht. Wie aus einem Bericht des Europäischen Zentrums für Krankheitsprävention und -kontrolle (ECDC) hervorgeht, infizieren sich im Verhältnis zu Frauen und anderen Altersgruppen besonders häufig Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren mit der sexuell übertragbaren Krankheit.

Besonders oft seien Männer betroffen, die gleichgeschlechtlichen Sex hätten und in städtischen Gebieten lebten. Für den Bericht hat das ECDC die Entwicklung der Syphilis von 2007 bis 2017 in 30 Staaten analysiert - in der EU, Norwegen und Island.