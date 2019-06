Die Tafeln in Mitteldeutschland haben sich gegen eine Legalisierung des sogenannten Containerns ausgesprochen. Joachim Rolke, der Chef des Tafel-Verbandes Sachsen, sagte MDR AKTUELL: "Containern ist der falsche Weg". In Deutschland gebe es durch die Tafeln ein gut laufendes System bei der Verwertung von Lebensmitteln. Dadurch sei Containern nicht nötig. Außerdem holten die Tafel-Mitarbeiter ohnehin alles Verwertbare von den Märkten. Was die Märkte wegwerfen, sei zu 90 Prozent verdreckt, nicht mehr zu gebrauchen.