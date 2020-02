Rare Disease Einer von 2.000 - Tag der Seltenen Erkrankungen

Das Dandy-Walker-Syndrom, Glykogenspeicherkrankheiten oder Morbus Hirschsprung. Den wenigsten Menschen sind diese Krankheiten ein Begriff. Sie gehören zu den Seltenen Erkrankungen. Also Krankheiten, an denen nur sehr wenige Menschen leiden. Am 29. Februar, einem seltenen Tag, soll auf diese Krankheiten, aber auch auf die Betroffenen und ihren langen Weg zur Diagnose aufmerksam gemacht werden.