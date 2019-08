Vor Karsten Jähnig liegt ein kleiner See, auf dem Gänse und Enten schwimmen. Am Ufer wachsen Büsche und Bäume. Es ist ein schönes Bild, findet auch Jähnig. Und doch ist der Bürgermeister von Fockendorf unzufrieden mit dem, was da vor ihm liegt. "Es müssten normale Ablaufbedingungen geschaffen werden für die Pleiße", sagt er. "Es müsste ein Flussbett da sein, wo die Pleiße unter normalen Umständen vernünftig fließen kann. Jetzt ist das wie ein Propfen im Abflussprofil der Pleiße, der ganze Bewuchs."