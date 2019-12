Fünf Tage nach dem verheerenden Vulkanausbruch auf White Island suchen Taucher von Polizei und Marine vor der neuseeländischen Vulkaninsel weiter nach zwei Vermissten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, konzentrieren sich die Aktivitäten auf ein Gebiet, in dem nur wenige Tage zuvor eine Leiche gesichtet worden war.

Erst am Freitag hatten Bergungsteams der Streitkräfte sechs Leichen unter schwierigsten Bedingungen von der Vulkaninsel geborgen. Damit erhöhte sich die Zahl der geborgenen Todesopfer nach Behördenangaben auf bislang 16.



Die Identifizierung der Todesopfer dauert den Angaben zufolge noch an. Die Polizei gab am Samstag bekannt, dass als erstes Opfer eine 21-jährige Australierin identifiziert worden sei. Die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern kündigte für Montag eine Schweigeminute für die Opfer des Vulkanausbruchs an.