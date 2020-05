Unterschätzte Krankheit Jährlich 40.000 Endometriose-Diagnosen in Deutschland

Sie sei das Chamäleon unter den gynäkologischen Erkrankungen, heißt es, die Endometriose. Denn die Symptome und Ausprägungen könnten vielfältiger kaum sein. In manchen Krankheitsphasen können Betroffene schmerzbedingt nicht mehr am regulären Leben teilnehmen. In den letzten Jahren wird zunehmend über die chronische Erkrankung geforscht und informiert. Mittlerweile geht man davon aus, dass eine von zehn Frauen betroffen ist. Eine Betroffene erzählt von ihren Erfahrungen mit der Krankheit.