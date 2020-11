1.000 Mal "Hauptsache gesund" im MDR-Fernsehen Publikum schenkt über 1.000 Blutspenden zum Jubiläum

Nicht nur im Vorfeld der Jubiläumsausgabe, sondern auch in der Sendung ist das Thema "Blutspende" ein Schwerpunkt. Neben Patientenschicksalen, die zeigen, wie lebenswichtig Blut- und Blutplasmaspenden sind, geht es u.a. auch um die Forschung zu künstlichem Blut und die Beantwortung der Fragen, was mit der Blutspende passiert und wie sie zu ihren Empfängern kommt. Zudem werden herausragende Vielfachspender aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen porträtiert.

Blutspende-Patin und Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel wird via Skype ins Studio geschaltet. Sie berichtet, warum sie sich für die Blutspende einsetzt: "In Anbetracht der zwei Unfälle, die ich gemeistert habe, und dass ich weiß, wie eng es sein kann, dachte ich, es wird Zeit etwas zurückzugeben."

Dr. Carsten Lekutat moderiert die 1.000. Ausgabe des Medizin-Ratgebers "Hauptsache gesund". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Jubiläum des MDR-Gesundheitsmagazins fällt in eine Zeit, in der durch die Corona-Pandemie das Interesse an Medizinthemen besonders groß ist. Die 45-minütige TV-Ausgabe donnerstags um 21 Uhr im MDR-Fernsehen schalten bundesweit durchschnittlich rund 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2019: 582.000) ein, davon 330.000 in Mitteldeutschland (2019: 314.000).