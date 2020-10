Die Ermittler erklärten, bislang seien 28 Beschuldigte identifiziert worden. Es habe an mehreren Orten Durchsuchungen gegeben. Dabei seien Drogen, Waffen und größere Mengen Bargeld sichergestellt worden. An der Aktion in sechs Bundesländern war auch die Staatsanwaltschaft Chemnitz beteiligt.



BKA und Generalstaatsanwaltschaft zufolge wird Telegram beim Handel mit illegalen Waren und Dienstleistungen oft als Alternative zu Handelsplattformen im Darknet genutzt. In teilweise öffentlich zugänglichen Kanälen und Chatgruppen erfolge die Anbahnung der illegalen Geschäfte, die Abwicklung danach in separaten Chats zwischen einzelnen Nutzern.