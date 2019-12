Der große Tenor und Dirigent Peter Schreier ist tot. Er starb am Zweiten Weihnachtsfeiertag nach langer Krankheit in Dresden. Das bestätigte seine langjährige Sekretärin der Deutschen Presseagentur. Schreier wurde 84 Jahre alt.

Schreier galt als einer der führenden lyrischen Tenöre des 20. Jahrhunderts. Der in Meißen geborene Künstler kam mit acht Jahren zum Dresdner Kreuzchor. Später studierte er in Dresden Gesang und Dirigieren. 1959 stand er erstmals auf der Opernbühne. Als Belmonte in Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" feierte er drei Jahre später den Durchbruch. Schreier erwarb sich insbesondere als Mozartsänger internationale Geltung.