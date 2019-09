Am Donnerstag ist in Berlin eine Teststrecke für automatisiertes und vernetztes Autofahren im Stadtverkehr eröffnet worden. Auf der 3,6 Kilometer langen Strecke zwischen Brandenburger Tor und Ernst-Reuter-Platz im Stadtteil Charlottenburg sollen künftig auch von Computern gefahrene Testwagen unterwegs sein. Wie Forscher der Technischen Universität Berlin sagten, wird auch ein Mensch im Wagen sitzen - jedoch nur zur Kontrolle.

Einer der Testwagen der TU Berlin. Bildrechte: dpa

Die TU-Wissenschaftler installierten in den vergangenen Jahren mehr als 100 Sensoren entlang der Straße des 17. Juni, die in West-Ost-Richtung - vorbei an der Siegessäule - weitgehend schnurgerade durch den Tiergarten führt. Die Sensoren schicken Daten an die Testwagen, die zusätzlich mit Kameras, Radar und Laser-Scannern ausgestattet sind. Spezielle Computer-Programme verknüpfen alles miteinander. Zu der Teststrecke gehören auch zwei sehr große Kreisverkehre am Großen Stern und am Ernst-Reuter-Platz, die beide als Unfallschwerpunkte gelten. Es gibt 15 Ampeln, 1.400 Parkplätze und 60.000 Autos pro Tag. Künftig soll die Strecke nicht nur von der TU, sondern auch von anderen Forschungseinrichtungen und der Industrie genutzt werden.