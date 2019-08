Bei einem Angriff mit Schusswaffen sind in einem Einkaufszentrum im US-Bundesstaat Texas mehrere Menschen getötet worden. Entsprechende Berichte mehrerer US-Sender bestätigte die Polizei. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt El Paso, die an der Grenze zu Mexiko liegt. Eine Person sei festgenommen worden, sagte ein Vertreter der Polizei. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab, es gebe keine Bedrohung mehr. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.