Den Marineangaben zufolge war der Elitesoldat wegen seiner Erkrankung in medizinischer Behandlung gewesen. Trotz ständiger ärztlicher Überwachung, habe sich sein Zustand jedoch zusehends verschlechtert. Pakbara ist bereits das zweite Opfer der Rettungsaktion vom Juli 2018. Bereits während des Einsatzes war ein anderer thailändischer Marinetaucher ums Leben gekommen, als er Sauerstoffflaschen in die Höhle brachte. Zu seinen Ehren wurde in der Nähe des Höhleneingangs eine Statue errichtet.

Die zwölf Jugendfußballer nach ihrer Rettung. Bildrechte: dpa

Die beiden Taucher der Royal Thai Navy Seals waren mit ihren Kameraden und weiteren Extremtauchern aus aller Welt an dem spektakulären Rettungseinsatz beteiligt, bei dem im Juli 2018 zwölf U16-Fußballer eines örtlichen Fußballvereins aus der Tham-Luang-Höhle im Norden Thailands gerettet wurden.



Die Jugendfußballer und ihre Trainer waren am 23. Juni 2018 von den schnell steigenden Wassermassen in der Höhle eingeschlossen worden. Erst nach 17 Tagen konnten sie durch eine aufwändige und gefährliche Rettungsaktion befreit werden. Das Schicksal der Jungen hatte in aller Welt über Wochen für Schlagzeilen gesorgt.