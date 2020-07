"KTW" ist die Abkürzung für " Kein Täter werden ", dem Präventionsnetzwerk der Charité Berlin. 2005 in Berlin gestartet, gibt es inzwischen bundesweit Standorte, an denen Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, Hilfe bekommen. Vorrangiges Ziel der Therapie sei die Akzeptanz der eigenen sexuellen Präferenz, heißt es auf der Homepage des Projekts. Doch reichen die Therapieplätze?

Schätzungen zufolge leben 250.000 Menschen in Deutschland mit einer Form von Pädophilie. Seit dem Start des Projekts hätten sich nach Angaben der Charité rund 11.000 Menschen an das Hilfsangebot gewandt. Aber wie viele Therapieplätze gibt es in Mitteldeutschland?