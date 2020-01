Nach Schulbusunfall Thüringer Landeselternsprecher plädiert für Begleiter im Schulbus

Hauptinhalt

Nach dem tödlichen Busunfall in Thüringen spricht sich die Thüringer Landeselternvertretung für Begleitpersonen in Schulbussen aus. Sie könnten dafür sorgen, dass sich Schüler hinsetzen und anschnallen und so die Sicherheit auf dem Schulweg erhöhen.

von Friedemann Zweynert, Matthias Weidner, Thomas Niemann und Johannes Beese