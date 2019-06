Greta Thunberg geht ein Jahr nicht zur Schule

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg will ein Jahr lang die Schule unterbrechen. Die 16-Jährige kündigte an, nach Abschluss der 9. Klasse vorerst nicht aufs Gymnasium gehen zu wollen. Stattdessen wolle sie sich auf ihren Kampf gegen die Klimakrise konzentrieren.

Demnach möchte Thunberg unter anderem am Klimagipfel der Vereinten Nationen im September in New York und an der Weltklimakonferenz in Santiago de Chile im Dezember teilnehmen. Weil sie aus Klimaschutzgründen nicht mit dem Flugzeug fliegt, plant ihre Familie gerade, wie sie auf anderem Wege nach Übersee kommen kann. Im Gespräch ist, dass die Schwedin den Atlantik per Schiff überquert.