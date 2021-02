In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Marke von 500.000 überschritten. US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris gedachten der Opfer am Montagabend (Ortszeit) in einer Zeremonie. Biden sprach von einem wahrlich düsteren und herzzerreißenden Meilenstein. Es seien mehr Amerikaner in einem Jahr Pandemie gestorben als im Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und Vietnamkrieg zusammen. Der Präsident forderte die Bevölkerung auf, die Toten zu ehren und sich um Hinterbliebene zu kümmern. Am Weißen Haus wurden Hunderte Kerzen aufgestellt, landesweit wurde für fünf Tage Trauerbeflaggung angeordnet.