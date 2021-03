In Deutschland kommt die berufliche Integration von Geflüchteten in der Pflege nur schleppend voran. Wie eine Sprecherin das Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung bei MDR AKTUELL sagte, haben etwa sieben Prozent der Geflüchteten einen Gesundheitsberuf erlernt. Allerdings schafften es nur wenige, in diesem Beruf auch in Deutschland zu arbeiten. Grund dafür seien Sprachbarrieren und die fehlende Anerkennung von Abschlüssen.