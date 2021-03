Coronavirus-Pandemie Ticker: Tschechien ordnet Massentests in Firmen an

In Tschechien sollen Beschäftigte in Firmen jetzt verpflichtend auf das Coronavirus getestet werden. In der sächsischen Region Radeberg beginnt bereits heute ein Massentest. Die WHO sieht kein baldiges Ende der Pandemie. Auch heute finden Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie und einen Rückblick auf die vergangenen Tage in unserem Coronavirus-Ticker.