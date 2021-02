Die Linke in Sachsen-Anhalt hat den Corona-Öffnungsplan von Ministerpräsident Haseloff kritisiert. Co-Fraktionschefin von Angern sagte MDR AKTUELL, solche Dinge müssten in Absprache mit anderen Bundesländern erfolgen. Ein einsames Vorpreschen sei kein gutes Signal und erhöhe das Vertrauen bei den Menschen nicht. Zustimmung kam indes von der Wirtschaft. Für den Präsidenten des Arbeitgeberverbands im Land, Gutmann, ist die Diskussion über Öffnungen ein richtiger Schritt. Ministerpräsident Haseloff hatte am Dienstag die Öffungspläne der Landesregierung vorgelegt.