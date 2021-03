Die Lufthansa hat wegen der Corona-Krise im Jahr 2020 einen Rekordverlust von 6,7 Milliarden Euro verbucht. Das teilte der vom Staat gestützte Konzern in Frankfurt am Main mit. 2019 hatte die größte deutsche Fluggesellschaft noch einen Gewinn von 1,2 Milliarden Euro gemacht. Im abgelaufenen Jahr brach der Umsatz des MDax-Konzerns um 63 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro ein. Eine Dividende für die Aktionäre wird es erneut nicht geben. Vorstandschef Carsten Spohr geht nach eigenen Angaben davon aus, dass im laufenden Jahr das Flugangebot lediglich 40 bis 50 Prozent des Niveaus aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreichen dürfte. Die Lufthansa rechnet nach seinen Worten mit einer stärkeren Nachfrage ab dem Sommer, sobald durch eine weitere Verbreitung von Tests und Impfstoffen die restriktiven Reisebeschränkungen zurückgingen.

Thüringen wird nach Aussage von Ministerpräsident Bodo Ramelow kein Vorreiter bei den geplanten Lockerungen wird sein. Ramelow sagte nach der Schaltkonferenz von Bund und Ländern, er bitte die Thüringer noch um Geduld. Ziel müsse sein, eine Inzidenz unter 100 zu erreichen. Am Mittwoch lag die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen bei 124. Thüringen ist damit derzeit das einzige Bundesland mit einer Inzidenz über 100.



Welche Lockerungen im Freistaat in den nächsten Wochen möglich sein sollen, darüber will das Thüringer Kabinett heute beraten. Ramelow kündigte außerdem an, dass die Hausärzte ab Anfang April in ihren Praxen mit den Impfungen beginnen sollen. Außerdem ist dem Ministerpräsidenten zufolge geplant, eine Smartphone-App für die Kontaktnachverfolgung in Geschäften oder Gaststätten einzusetzen.