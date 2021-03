Die Weltgesundheitsorganisation WHO in Europa hat sich gegen den Corona-Impfnachweis in der EU ausgesprochen. WHO-Europadirektor Hans Henri Kluge sagte der Zeitung "Welt", der angekündigte digitale Grüne Pass sei wohl unvermeidlich. Die WHO empfehle ihn aber nicht. Es sei zum Beispiel nicht sicher, wie lange eine Immunität anhalte. Auch verhindere ein Impfstoff nicht unbedingt die Ansteckung anderer Menschen. Die EU-Kommission will am 17. März den Gesetzentwurf für einen Impfpass vorlegen, der Corona-Impfungen, Covid-Erkrankungen und negative Tests vermerken soll. Damit sollen Reisen wieder ermöglicht werden.