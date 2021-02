In Sachsen sind seit Oktober 2020 an und mit einer Coronavirus-Infektion mehr Menschen in Pflegeheimen gestorben als in allen anderen Bundesländern – 1.632 insgesamt. Das hat auf Anfrage der Linken das Bundesgesundheitsministerium mitgeteilt. Der Vorsitzende der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte Aufklärung darüber, warum die Zahl der Toten in den sächsischen Pflegeheimen so hoch ist. Brysch sagte MDR AKTUELL, die Landesregierung müsse erklären, warum die Pflegebedürftigen nicht die Krankenhäuser erreicht hätten. Sollte es eine Vorauswahl der Patienten gegeben haben, müsse das Konsequenzen haben.