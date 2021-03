Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat davor gewarnt, dass Corona-Selbsttests die Menschen in falscher Sicherheit wiegen könnten. Reinhardt sagte, allen sollte klar sein, dass die Testergebnisse immer nur eine Momentaufnahme darstellten. Auch bei einem negativen Testergebnis müssten Abstand, Maskenschutz und Hygieneregeln eingehalten werden. Bei einem positiven Befund müsste schnellstmöglich eine Kontrolluntersuchung mit einem PCR-Test veranlasst und strikte Quarantäne eingehalten werden.



In einer Beschlussvorlage für das heutige Bund-Länder-Treffen zum Corona-Lockdown werden weitere Öffnungsschritte genannt. Diese sollen aber an den massiven Einsatz von Schnell- und Selbsttests geknüpft werden.