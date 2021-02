Lehrer und Erzieher können ab heute gegen das Coronavirus geimpft werden. Die dazugehörige Verordnung tritt heute in Kraft, gab Bundesgesundheitsminister Spahn bekannt. Speziell gehe es um Beschäftigte in Grund- und Förderschulen, in Kitas und in der Kindertagespflege.



Die Impfungen brächten zusätzliche Sicherheit in ein Umfeld, in dem Abstand und Maske nicht immer möglich seien. Bei den Impfungen dürften vor allem bisher ungenutzte Astrazeneca-Dosen zum Einsatz kommen. An die Länder wurden bereits 1,4 Millionen Dosen geliefert. Verabreicht wurden davon bisher nur 212.000.