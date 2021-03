Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein hält testweise Ladenöffnungen für kalkulierbar und sicher. Der SPD-Politiker sagte MDR AKTUELL, bei dem in seiner Stadt geplanten Experiment gehe es darum, ein Signal an die Bevölkerung zu senden. Erfurt will an einem der beiden kommenden Wochenenden Läden in der Innenstadt öffnen. Bausewein sagte, man wolle dafür um die Innenstadt Testzentren aufbauen. Menschen, die bei Corona-Schnelltests negativ getestet würden, könnten danach in Läden einkaufen gehen. Dabei würden die größtmöglichen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Es gehe nicht um große Öffnungen, sondern um das Aufzeigen von Möglichkeiten. Selbst wohlwollende Bürger seien inzwischen pandemiemüde. Diese müsse man weiter mitnehmen. Unklar ist noch, ob die Landesregierung den Plänen zustimmt.