In Mitteldeutschland steigt die Nachfrage nach dem Impfstoff von Astrazeneca. Ein Sprecher des DRK Sachsen sagte MDR AKTUELL, nach der Erweiterung der Prioritätengruppe Zwei um Lehr- und Kitapersonal seien zunächst 22.000 Impftermine freigeschaltet worden. Sie seien so gut gebucht worden, dass am Wochenende zusätzlich 26.000 Termine online gegangen seien. Noch mehr Impfungen könnten die Impfzentren aktuell nicht leisten.



Auch die Thüringer Gesundheitsministerin Heike Werner meinte, es werde derzeit alles verimpft, was da sei. Alle für März zugesagten Impfstoff-Lieferungen seien bereits verplant. Sie sehe aktuell keine Notwendigkeit, die Impfreihenfolge zu lockern.