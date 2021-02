Montgomery sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, wer in Zeiten steigender Reproduktionswerte über Lockerungen spreche, handele unverantwortlich. Bei jeder Lockerung werde es einen deutlichen Anstieg der Zahlen geben. Sowohl die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz als auch der Reproduktionswert waren in Deutschland zuletzt wieder gestiegen, gestern laut Robert Koch-Institut auf 60 beziehungsweise 1,1. Als Reaktion auf die Entwicklung forderte Montgomery eine Beschleunigung der Impfungen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat vor dem nächsten Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Pandemie am 3. März konkrete Öffnungsbeschlüsse gefordert. Klingbeil sagte der "Bild"-Zeitung, den Menschen müsse jetzt möglichst schnell vieles wieder ermöglicht werden. Von der Politik müssten nun andere Signale ausgehen "als immer dieses Zumachen, Verlängern." Es müsse nachvollziehbar werden, ab wann was geschehe. Beim letzten Bund-Länder-Gipfel waren die geltenden Corona-Regeln weitestgehend bis zum 7. März verlängert worden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Corona-Impfungen für das Kita- und Lehrpersonal ab März in Aussicht gestellt. Der CDU-Politiker sagte am Abend in der ARD, nach den Beratungen mit den Gesundheitsministern der Länder wolle er die Impfverordnung zügig anpassen. Lehrkräfte und Erzieherinnen sollen sich dann ab März in ihren Impfzentren vorstellen können. Spahn stellte zugleich klar, dass zuerst alle Risikogruppen wie etwa über 80-Jährige durchgeimpft sein müssten. Derzeit sind Erzieher und Lehrer in der dritten Prioritätsgruppe, nun könnten sie in die zweite aufrücken.